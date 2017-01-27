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Завтра, 4 мая, в жилмассиве Таирова отключат воду
16:35 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением аварийных работ, завтра, 4 мая, в жилмассиве Таирова отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийных работ по устранению течи водовода, 4 мая с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Люстдорфская дорога, 140—158/4, 159; Академика Глушко, 2—36/1, 36а; Ильфа и Петрова, 2—14, 1—13а; Маршала Жукова, 1—65а; Костанди; 25-й Чапаевской дивизии, 1—5; Тополевая; Академика Королева, 2—70, 1—37а; Левитана, 32—110, 67—141; Тульская; 1—17-е Линии.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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