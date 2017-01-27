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Городские КП представили технику, приобретенную по программе модернизации
15:10 / 03.05.2017
ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 3 мая, на Думской площади состоялась презентация спецтехники, приобретенной в рамках Программы модернизации технологического транспорта коммунальных предприятий Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня на Думской площади в Одессе презентовали новую спецтехнику городских коммунальных предприятий.
Так, парк техники КП «Горзелентрест» в рамках программы модернизации пополнила автовышка, установленная на базе японского автомобиля ISUZU с высотой подъемного механизма 28 м (стоимость — 3 млн. 800 тыс. грн.). Таким образом, в настоящее время на балансе предприятия находятся 6 автовышек с высотой подъемного механизма 17 м и одна автовышка с высотой подъемного механизма 28 м.
Также была представлена спецтехника, закупленная для КП «Городские дороги» в 2016 году. Это две подметально-уборочные машины «City Cat 5006» с зимним оборудованием и подметально-уборочная машина «Глобус 533710» на базе автомобиля МАЗ. Данная техника предназначена для уборки улиц в весенне-летний период и уборки снега зимой с возможностью посыпки дорог песчано-солевой смесью.
КП «Одесгорсвет» продемонстрировал купленную в 2016 году современную электротехническую лабораторию на базе грузопассажирского автомобиля, которая позволяет определить место повреждения кабеля, производит электротехнические замеры параметров электросетей, а также их поверку.
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