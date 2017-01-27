Бювет на улице 25-й Чапаевской дивизии закрыт на ремонт до 20 мая

11:01 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ бюветный комплекс на ул. 25-й Чапаевской дивизии будет закрыт до 20 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, коммунальное предприятие «Сервисный центр» в связи с проведением ремонтных работ временно закрыло для пользования бюветный комплекс, расположенный на ул. 25-й Чапаевской дивизии.

Все работы планируется завершить до 20 мая.

Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.