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Бювет на улице 25-й Чапаевской дивизии закрыт на ремонт до 20 мая
11:01 / 03.05.2017
ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением ремонтных работ бюветный комплекс на ул. 25-й Чапаевской дивизии будет закрыт до 20 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, коммунальное предприятие «Сервисный центр» в связи с проведением ремонтных работ временно закрыло для пользования бюветный комплекс, расположенный на ул. 25-й Чапаевской дивизии.
Все работы планируется завершить до 20 мая.
Администрация КП «Сервисный центр» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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