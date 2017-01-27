В среду, 3 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:44 / 29.04.2017

ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 3 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 29 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Обнорского, 1—33, 2—54; ул. Нескучная, 11—55, 14—50; ул. Бородинская, 1—41, 2—24; 2-й Восточный пер., 1—9, 2—10; ул. Северная, 2—46, 1—11; ул. Библиотечная, 1—9; ул. Болградская, 2—18; ул. Панаса Мирного, 1—9, 2—8; ул. Уманская, 1—27, 10— 20; 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская, 36—38; ул. Танкистов; ул. Шклярука, 8; ул. Краснова, 11, 13, 15, 17; пр-т Шевченко, 8 с корп.; Налоговая, Медцентр, Стальканат; ул. Кондрашина, 15—25; пер. Ив. Франко, 3—9, 2—8; пер. Гвардейский, 1; ул. Петрашевского, 1—7, 2—10.

С 09:00 до 19:00 света не будет по адресам: ул. Канатная, 11—21, 8—16; ул. Греческая, 1, 2; ул. Бунина, 2; ул. Карантинная, 1—5, 2—8.

С 08:00 до 20:00 — ул. Столбовая, 15 г, 17а, 20—26; ул. Овидиопольская, 2—16, 1—13; ул. Боженко, 1—29, 6—42, ул. Самолетная, 20, 22; ул. Брестская, 3—31, 47, 53, ул. Бирюкова, 5, 20, 21; ул. Ульяновская, 1—19, 2—18; ул. Луговая, 1—63, 2—54; ул. О. Вишни, 1—17, 2—30 а; ул. Танкистов, 25—79, 6—14, 54—62; ул. Выездная, 3—11, 14, 14а; ул. Суперфосфатная; ул. Кустанайская, 1—5, 4—28; ул. Заднепровского, 4—32, 3—27; ул. Авиаторская, 2—16; Дальницкое шоссе, 1; ул. Сенная, 1—15; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Девятая, Десятая; ул. Днестровская, 2 Б, 2—16, 1—17.