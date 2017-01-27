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«Ремонтно-реставрационные работы на Потёмкинской лестнице идут по плану», — депинформ горсовета
12:35 / 29.04.2017

ОДЕССА, 29 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ремонтно-реставрационные работы на Потёмкинской лестнице в Одессе идут в плановом режиме, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, на Потёмкинской лестнице на данный момент завершена переустановка гранитных ступеней на лестничных маршах, ведется пескоструйная обработка ступеней. Выполнена укладка аутентичных гранитных плит на верхней площадке Потёмкинской лестницы (возле памятника Дюку), на 80% межмаршевых площадок уложена новая гранитная плитка, на 90% облицованы гранитом парапеты лестницы.

Установлены строительные леса и начаты работы по подготовке под оштукатуривание боковых стен Потёмкинской лестницы.

На 80% облицованы гранитной плиткой подпорные стены между фуникулером и Потёмкинской лестницей. Гранитная плитка также уложена на пол среднего арочного прохода лестницы, а тротуарная гранитная плитка — между фуникулером и лестницей. Боковые стенки фуникулера подготовлены для работ по монтажу вентилируемого фасада.

Завершено обустройство системы водоотведения (ливневая канализация) участка между фуникулером и лестницей.

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Артём Филипенко
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