Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальщики демонтируют аварийные элементы зданий в центре Одессы 12:55 / 28.04.2017 ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Специалисты КП «ЖКС «Порто-Франковский» сегодня выполняют работы по предотвращению обрушений аварийных элементов зданий в центре Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, сегодня, 28 апреля, продолжаются работы по предотвращению обрушений аварийных элементов зданий, расположенных в центральной части Одессы. Сотрудники коммунального предприятия «ЖКС «Порто-Франковский» по результатам очередного осмотра технического состояния балконов, эркеров, козырьков и других выступающих конструктивных элементов зданий приступили к выполнению работ по предотвращению обрушений. Угрожающие обрушением элементы сбивают, а места проведения таких работ ограждают специальной лентой и развешивают предупредительные объявления. Работы выполняются по адресам: ул. Б. Арнаутская, 6, ул. Греческая, 26/28, 45 и 52, ул. Еврейская, 10 и 58, ул. Маразлиевская, 12, ул. Осипова, 7, ул. Канатная, 10, ул. Троицкая 20 и 22, ул. Приморская, 22, ул. Жуковского, 39, ул. Польская, 21 и Военный спуск, 1. версия для печати