Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:01 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 апреля, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), пл. Тираспольская, Военный спуск, ул. Педагогическая, тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, Ольгиевский спуск, ул. Торговая; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, пер. Высокий, Фонтанская дорога; в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Фонтанская дорога 16/2, ул. Долгая, пр-т Ак. Глушко, ул. Ильфа и Петрова, тротуар ул. Варненская нечётная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома №19/1 по ул. Варненской; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19; 8-й Черноморский пер.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.