В пятницу, 28 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:52 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 28 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 27 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Черноморском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Садиковская, 1—7, 2—20; ул. Раскидайловская, 6—12, 5—11; ул. Южная, 1—9, 2—12; ул. 10 Апреля, 16—20; ул. Серова, 4—22, 1—29; ул. Ленинградская, 13—19, 18—24; ул. Ясиновского, 12—14; ул. Южная, 14—22, 11—15; ул. Ризовская, 22—26, 17—21; ул. Раскидайловская, 7, 16; пл. Алексеевская, 11—13; ул. Ген. Цветаева, 82, 34—82; ул. Лазарева, 65—83, 74—92; ул. Мечникова, 132; ул. Складская, 67; ул. Чернышевского, 46—94, 96—132, 3—21; пер. Товарный 2—10, 3—11; ул. Левитана, 141; ул. 17-я линия, 46—50, 37—41ж; школа №80, Ветклиника, Профцентр; с. Лиманка, ж/м Черноморка — частный сектор улиц Балтская, Кодымская, Любашевская, Тихая.

С 09:30 до 17:00 — ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.