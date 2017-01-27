Сегодня ночью в трёх районах города на час будет ограничена подача воды

17:39 / 27.04.2017

ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня ночью, с 23:30 до 00:30, будет прекращена подача воды потребителям Приморского района Одессы и снижено давление в Малиновском и Киевском районе города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с кратковременным отключением электроэнергии на ВНС «Главная», сегодня с 23:30 до 00:30 пятницы, 28 апреля, будет прекращена подача воды потребителям Приморского района Одессы и снижено давление в Малиновском и Киевском районе города.

Напомним, что также из-за ремонтных работ на ул. Академика Королева с 23:30 до 06:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Люстдорфская дорога, 140—158/4, 159; Академика Глушко, 2—36/1, 36а; Ильфа и Петрова, 2—14, 1—13а; Маршала Жукова, 1—65а; Костанди; 25-й Чапаевской дивизии, 1—5; Тополевая; Академика Королева, 2—70, 1—37а; Левитана, 32—110, 67—141; Тульская; 1—17-е Линии.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.