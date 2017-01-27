В четверг, 27 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:47 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 27 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 26 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Мельницкая, 4—18, 7—11; ул. Михайловская, 37—49, 44—66; сквер Гамова, 1—11; ул. Мечникова, 29, 56—74; ул. Раскидайловская, 4; ул. Фабричная, 1; ул. Радужная, 43—57, 40—48; ул. Володарского, 12—14, 7—13а; ул. Литовская, 34—46, 49—57.