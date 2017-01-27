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В ночь с 27 на 28 апреля в жилмассиве Таирова отключат воду
17:39 / 26.04.2017
ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в ночь с 27 на 28 апреля в жилмассиве Таирова отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по на объекте по адресу: ул. Академика Королева, 22, в ночь с 27 на 28 апреля (с 23:30 до 06:00) будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Люстдорфская дорога, 140—158/4, 159; Академика Глушко, 2—36/1, 36а; Ильфа и Петрова, 2—14, 1—13а; Маршала Жукова, 1—65а; Костанди; 25-й Чапаевской дивизии, 1—5; Тополевая; Академика Королева, 2—70, 1—37а; Левитана, 32—110, 67—141; Тульская; 1-17-е Линии.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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