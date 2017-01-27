Начаты работы по ремонту ещё двух лестниц к одесским пляжам

11:14 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начат ремонт ещё двух лестниц, ведущих к пляжам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в рамках плановой работы по подготовке пляжных территорий к курортному сезону Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета начало работы по капремонту лестниц, ведущих к пляжам «Дельфин» (с пер. Шампанского) и 9 ст. Б. Фонтана (в районе пляжа «Чайка»).

В начале апреля были начаты работы по капитальному ремонту лестниц на 13 ст. Б. Фонтана (в районе пляжа «Курортный») и на пляже «Ланжерон» (в районе ресторана «Хуторок»).

Работы планируют выполнить до начала курортного сезона 2017 года.