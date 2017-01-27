Во вторник, 25 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 25 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Мечникова, 29, 56—74; ул. Раскидайловская, 4; ул. Жуковского, 6—10, 7; ул. Осипова, 10.

С 09:00 до 18:00 света не будет по адресам: ул. Троицкая, 34—36; ул. Екатерининская, 45—51; ул. Еврейская, 27—29.

С 09:00 до 23:00 — ул. Житомирская, 51—61, 42—46; ул. Карпатская; ул. Рижская, 16—34, 13—33; ул. Самарская, 35—75, 38; ул. Сталепрокатная, 14—26, 11—27; ул. Ашхабадская, 23—35, 18—36; ул. Смоленская, 32—50, 31—51; ул. Волоколамская, 42—60, 39—57; ул. Июльская, 2—22, 1—19; ул. Могилевская, 2—22, 3—13; ул. Подольская, 12—32; ул. Умова, 1—37; 31-я Линия (от Крайней до Подольской).