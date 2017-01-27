Начато создание велосипедных дорожек на Ольгиевской

15:02 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начались работы по капитальному ремонту ул. Ольгиевской (на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера) с устройством велосипедных дорожек входящих в кольцевой маршрут по центру города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета начало работы по капитальному ремонту ул. Ольгиевской (на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера) с устройством велосипедных дорожек.

Работы ведутся в соответствии с утверждённой перспективной (ориентировочной) схемой организации сети велосипедных маршрутов на территории города Одессы. Данный участок относится к маршруту №1 «Кольцевому», который проходит через центральную часть города: ул. Маразлиевскую — ул. Троицкую — ул. Новосельского — ул. Дворянскую — ул. Пастера — ул. Ольгиевскую — бул. Жванецкого — бул. Приморский — ул. Пушкинскую — ул. Греческую — ул. Канатную — ул. Нахимова — ул. Маразлиевскую.

Проектом капремонта ул. Ольгиевской предусмотрены: устройство тротуара и заездов из плитки, замена существующего и установка нового бортового камня. Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство тактильной тротуарной плитки и пандусов.

Велодорожки протяженностью около 300 м будут созданы на тротуарах четной и нечетной сторон улицы.

Завершающим этапом капремонта данного участка улицы станет обустройство остановочного комплекса с установкой антипарковочных столбиков, озеленение и проведение работ по организации дорожного движения.

На данный момент ведутся работы на четной стороне улицы.

Работы на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера планируется завершить до конца мая. После этого капитальный ремонт продолжится на участке от ул. Пастера до ул. Княжеской.