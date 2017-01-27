|
русская версия | english version
|
|
В понедельник, 24 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:31 / 22.04.2017
ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 24 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 22 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Литовская, 34—46, 49—57; ул Балковская, 187, 197, 199, 192; ул. Головковского, 62; ул. Мельницкая, 20—26; ул. Обнорского, 1—33, 2—54; ул. Нескучная, 11—55, 14—50; ул. Бородинская, 1—41, 2—24; 2-й Восточный пер., 1—9, 2—10; ул. Северная 2—46, 1—11.
С 09:30 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
14:10 22.04.2017
13:51 22.04.2017
13:02 22.04.2017
12:32 22.04.2017
11:42 22.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.024
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»