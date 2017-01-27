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В понедельник, 24 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:31 / 22.04.2017

ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 24 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 22 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Литовская, 34—46, 49—57; ул Балковская, 187, 197, 199, 192; ул. Головковского, 62; ул. Мельницкая, 20—26; ул. Обнорского, 1—33, 2—54; ул. Нескучная, 11—55, 14—50; ул. Бородинская, 1—41, 2—24; 2-й Восточный пер., 1—9, 2—10; ул. Северная 2—46, 1—11.

С 09:30 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Овидиопольская, 36—38.

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