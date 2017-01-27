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Половина одесских семей в апреле может получить судебный иск за долги «Инфоксводоканалу»
14:44 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Инфоксводоканал» намерен ужесточить работу с неплательщиками, вплоть до взыскания долгов через суд, поскольку потреблённую в прошлом месяце воду оплатили только 45% абонентов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в Одессе за потребленную в марте воду заплатили только 45% жителей города, хотя оплатить полученные квитанции следовало до 20 числа. В целом одесситы задолжали «Инфоксводоканалу» за полученные услуги порядка 120 млн. грн.
В пресс-службе подчеркнули, что «такой низкий процент оплаты негативно влияет на работу водоканала, который из-за нехватки оборотных средств должен по копейке собирать все долги, чтобы вовремя рассчитаться за электроэнергию, реагенты, горюче-смазочные и ремонтные материалы, оплатить налоги».
В связи с негативной ситуацией юридический департамент водоканала усиливает свою работу и просит всех неплательщиков оплатить квитанции и погасить долги до 25 апреля.
В противном случае, всю задолженность обещают взыскать в судебном порядке в рамках упрощенного судопроизводства — рассмотрение дела будет происходить без вызова должников в суд, приказ о взыскании задолженности будет вынесен судом в течении нескольких дней. Долги будут взыскиваться автоматически — в первую очередь с зарплатных, пенсионных и других платежных карт.
Юристы «Инфоксводоканала» рекомендуют неплательщикам не доводить дело до суда, поскольку кроме самой суммы долга, неплательщик должен будет возместить судебный сбор (800 грн.) и исполнительный сбор (10% от суммы долга). Для примера, при долге за воду 800 грн., неплательщик заплатит 1 тыс. 680 грн.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день суды уже удовлетворили более 4 тыс. исков о взыскании долгов за услуги водопользования. Учитывая критически низкий уровень оплаты, «Инфоксводоканал» намерен передать в суд материалы на всех системных неплательщиков.
Кроме того, накануне майских праздников ряду должников в судебном порядке могут запретить выезжать за пределы Украины из-за наличия коммунальных долгов.
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