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Госэнергонадзор области проводит приём по спорным вопросам в сфере тепло- и электроснабжения
11:47 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в Одесской области проводит прием граждан и представителей субъект в хозяйствования по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, Инспекция Госэнергонадзора в Одесской области осуществляет прием граждан и представителей субъект в хозяйствования с целью предоставления разъяснений и консультационной помощи по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, по адресу: Одесса, ул. И. Франко, 55, 2 этаж, тел. 730-12-00.
Прием ведет начальник Инспекции Госэнергонадзора области по средам, с 14:00 до 16:00; его заместители — по вторникам с 14:00 до 16:00 и четвергам с 15:00 до 17:00.
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