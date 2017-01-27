Госэнергонадзор области проводит приём по спорным вопросам в сфере тепло- и электроснабжения

11:47 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в Одесской области проводит прием граждан и представителей субъект в хозяйствования по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Инспекция Госэнергонадзора в Одесской области осуществляет прием граждан и представителей субъект в хозяйствования с целью предоставления разъяснений и консультационной помощи по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, по адресу: Одесса, ул. И. Франко, 55, 2 этаж, тел. 730-12-00.

Прием ведет начальник Инспекции Госэнергонадзора области по средам, с 14:00 до 16:00; его заместители — по вторникам с 14:00 до 16:00 и четвергам с 15:00 до 17:00.