ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Госэнергонадзор области проводит приём по спорным вопросам в сфере тепло- и электроснабжения
11:47 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в Одесской области проводит прием граждан и представителей субъект в хозяйствования по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, Инспекция Госэнергонадзора в Одесской области осуществляет прием граждан и представителей субъект в хозяйствования с целью предоставления разъяснений и консультационной помощи по вопросам, которые возникают в сфере тепло- и электроснабжения, по адресу: Одесса, ул. И. Франко, 55, 2 этаж, тел. 730-12-00.

Прием ведет начальник Инспекции Госэнергонадзора области по средам, с 14:00 до 16:00; его заместители — по вторникам с 14:00 до 16:00 и четвергам с 15:00 до 17:00.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
11:16 20.04.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 20 апреля
10:38 20.04.2017
Очередное сообщение о минировании райсуда в Одессе поступило сегодня утром
10:31 20.04.2017
Весенний велофестиваль-2017 стартует сегодня на трассе Здоровья
09:55 20.04.2017
Спасатели области сегодня дежурят в режиме повышенной готовности
17:31 19.04.2017
Мэрия призывает одесситов во время завтрашней непогоды максимально ограничить перемещения и поездки по городу


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.850