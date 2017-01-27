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В четверг, 20 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:53 / 19.04.2017
ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 20 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Старопортофранковская, 28—30, 73—77; 1-й Водопроводный пер., 4—12, 3—13; ул. Водопроводная, 10.
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