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Коммунальщики по итогам внеочередного осмотра запретили пользование 715 балконами в Одессе
11:23 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе проведен внеочередной осмотр техсостояния балконов, эркеров и других конструктивных элементов зданий, по итогам которого запрещено пользование 715 балконами и демонтированы аварийные части карнизов 190 жилых домов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с недавно произошедшими обрушениями жилых домов специалисты КП «ЖКС» провели внеочередной осмотр технического состояния балконов, эркеров и других конструктивных элементов зданий.

По результатам данных обследований составлены акты, которые хранятся в КП «ЖКС». Владельцам квартир, где имеются аварийные балконы, вручены предписания о запрете пользования ими (715 шт.). Кроме того, специалисты демонтировали аварийные части карнизов 190 жилых домов, провели проверку установленных «контрольных маяков», в местах возможного обрушения произвели ограждение прилегающей территории.

В общей сложности произведено внеочередное обследование технического состояния 6 тыс. 2 жилых домов. Дефекты конструктивных элементов выявлены в 424-х жилых домах.

В центральной исторической части города сотрудники КП «ЖКС «Порто-Франковский» и КП «ЖКС «Фонтанский» провели обследование фасадов 1 тыс. 232-х жилых домов. На 38 фасадах выявлены участки, грозящие обрушением, данные элементы оббиты специалистами КП «ЖКС». Кроме того, владельцам 432-х балконов вручены предписания о приведении их в надлежащее техническое состояние.

Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.

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Артём Филипенко
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