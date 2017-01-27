Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

10:11 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 19 апреля, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), пл. Тираспольская, ул. Канатная, 81, 81/1—6, Ботанический пер.; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Фонтанская дорога 16/2, ул. Долгая, тротуар ул. Варненская (нечётная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома №19/1 ул. Варненской); в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.