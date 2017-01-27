В среду, 19 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:41 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 19 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Серова, 4—22, 1—29; ул. Ленинградская, 13—19, 18—24; ул. Ясиновского, 12—14; ул. Южная, 14—22, 11—15; ул. Ризовская, 22—26, 17—21; ул. Раскидайловская, 7, 16; пл. Алексеевская, 11—13; ул. Ген. Цветаева, 82, 34—82; ул. Лазарева, 65—83, 74—92; ул. Мечникова, 132; ул. Складская, 67; ул. Чернышевского, 46—94 , 96—132, 3—21; пер. Товарный, 2—10, 3—11.

С 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Танкистов.