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«609 мусорных свалок зарегистрировано в Одесском регионе, и их работа по сути хаотична», — Депэкологии ОГА
12:56 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодняшний день в Одесском регионе зарегистрировано 609 мусорных свалок, и их работа по сути хаотична и не регламентируется какими-либо программами, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Такие данные привёл сегодня, 18 апреля, в ходе аппаратного совещания в ОГА вр. и.о. директора Департамента экологии и природных ресурсов ОГА Иван Петрив.
По его словам, в области находятся 609 мусорных свалок, из которых паспортизированы 472. Работа этих мусорных свалок по сути, хаотична, поскольку нет ни одной программы, ни одного положения, которые могли бы регламентировать их работу.
При этом ни руководитель Департамента экологии, ни содокладчик — начальник областной Государственной экологической инспекции Александр Ставнийчук не смогли ответить на вопросы губернатора об объёмах и морфологии мусора.
Чиновники лишь констатировали, что «была смена руководства области».
В ответ председатель ОГА Максим Степанов заявил, что «ни один инвестор не возьмётся за решение проблем с мусором на территории Одесской области, если нет конкретных предложений и мер».
На брифинге после аппаратного совещания на вопрос о «львовском мусоре» губернатор ответил: «Нам бы со своим разобраться вначале, не до львовского мусора сейчас...».
Председатель ОГА поручил профильным чиновникам разработать программу по решению «мусорных» проблем до 5 июня.
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