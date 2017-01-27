В пострадавшем от пожара доме на улице Богдана Хмельницкого обещают оперативно соорудить временную кровлю

11:31 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пострадавшем от пожара доме на улице Богдана Хмельницкого, 45, городские власти обещают оперативно соорудить временную кровлю для защиты от обильных осадков в ближайшие дни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте сообщили, что в ночь на 17 апреля, около 03:30, произошло возгорание жилого двухэтажного дома по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 45. Пожар на общей площади около 400 кв. м был полностью ликвидирован в 04:51. Причина возгорания устанавливается.

Первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский оперативно выехал на место происшествия. Жильцам, чьи квартиры пострадали в результате ночного пожара, оказывается помощь. В случае необходимости всем нуждающимся будет предоставлено временное жилье.

По информации коммунального предприятия «ЖКС «Хмельницкий», в результате пожара полностью выгорели 4 квартиры на втором этаже двухэтажного фасадного флигеля, а 3 квартиры первого этажа пострадали от воды в ходе тушения пожара. Также известно, что выгорела крыша здания.

В ходе тушения пожара спасена хозяйка одной из квартир. Женщина доставлена в ожоговое отделение городской клинической больницы №11, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

На данный момент сотрудники КП «ЖКС «Хмельницкий» помогают жильцам пострадавших квартир вынести уцелевшие вещи, после чего приступят к разбору мусора. Также, учитывая погодные условия (в течение ближайшей недели ожидаются дожди), планируется соорудить временную кровлю.

После подготовки соответствующей проектно-сметной документации при подходящих погодных условиях строители приступят к работам по возведению стропильной системы и перекрытию постоянной кровли.

Выполнение работ находится на постоянном контроле А. Орловского.