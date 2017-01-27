Во вторник, 18 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:52 / 15.04.2017

ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 18 апреля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 15 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Садиковская, 1—7, 2—20; ул. Раскидайловская, 6—12, 5—11; ул. Южная, 1—9, 2—12; ул. 10 Апреля, 16—20; ул. Обнорского, 78—126, 47—81; ул. Бородинская, 48—100, 83—131; ул. Патриотическая, 80—120, 61—105; ул. Магистральная, 76—112; с 1-го по 6-й Лазурные переулки.

С 09:00 до 20:00 света не будет по адресам: ул. М. Арнаутская, 71—105, 66—74; ул. Б. Арнаутская, 56—76, 69—91; Александровский проспект, 33—45; ул. Куйбышева, 3—29, 16—24; ул. Екатерининская, 84—86; пер. Ониловой, 11—19; ул. Осипова, 32—36; ул. Б. Арнаутская, 22—24, 32.