Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:47 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 апреля, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), пл. Тираспольская, ул. Канатная, 81, 81/1—6, ул. Романа Кармена, ул. Конная, ул. Пантелеймоновская на участке от ул. Старопортофранковской до ул. Преображенской, ул. Торговая, Ботанический пер.; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Бугаевская; в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Фонтанская дорога 16/2, ул. Долгая, ул. Ильфа и Петрова; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.