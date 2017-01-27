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В четверг, 16 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:50 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 16 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 15 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам на пос. Большевик: ул. Локомотивная 1—17; 1-й — 13-й Черноморские пер.; 3-я, 7-я ул. Пересыпская; ул. 8-го Марта; 1-й — 8-й Балтские пер.; ул. Карышковского, 4—52, 5—51; 3-я — 5-я Линии 8-го Марта; ул. Жевахова.
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