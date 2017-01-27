В среду, 15 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 15 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 14 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Житомирская, 180—202; ул. Творческая, 1—27, 2—24; ул. Библиотечная, 11—23; ул. Крымская, 37, 62 а, 71; ул. Бойлерная (каб. 2); ул. Жолио-Кюри, 22, 24, 60, 62, 28; 32-я Линия, 11, 16; ул. Орловского, 55, 57; ул. Заболотного, 11, 13, 9, 13 а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 7, 5; пос. Усатово — ул. Кирпичная, 4.

С 09:00 до 18:00 света не будет по адресам: ул. Головковская, 22—58, 25, 39—43; ул. Дальницкая, 10—20, 13.

С 09:30 до 16:00 — пер. В. Инбер, 1—9, 8—10; Обсерваторный пер., 1, 6; ул. Черноморская, 2—14.