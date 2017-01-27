Во вторник, 14 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:42 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 14 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Северном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Ленинградское шоссе, ул. Чапаева, Агрономическая, Новомосковская, Промышленная, Виноградная, Проценко, Ядова, Грушевского, Испанский пер., 3-й Деревообделочный пер., 2-й Деревообделочный пер., ул. Химическая, Радиальная, Деревообделочная, 1-й, 3-й Химический пер., 2-й, 3-й Стекольный пер., Бугаевская, Пестеля, ПК Плазма, Автопрестиж, ООО Анкор, АП Силикат, Квинт, СПД Пелиненко, ЧП Жовтобрух, ООО Ювиком, Дом «Арка», Облагрооборудование, ООО ОРМЗ, Ф. Водограй, СПД Сорочинский, СПД-Романова, Мегатранс, СП Автомобильный дом, ООО Вест ТД, Техносфера, Ф. Ассоль, ПКТИ Спецоснастка, ДП Капитан, ЗАО ИТМ, ООО Рыбак, Агромарин, ЗАО Сельхозснаб, ООО Будмакс, Виртус, ОПО Электрик, Автохол, Авторух, ООО Квадро, Одесский з-д стройматериалов, «Копейка».

С 10:00 до 16:00 — по адресам: ул. Гаванная, 2—12; пер. Маяковского, 1—7; ул. Дерибасовская, 20—22, 27; Греческая пл., 1.

С 12:00 до 17:00 — по адресам: ул. Космонавтов, 38—64а; ул. Ген. Петрова, 17, 17/2, 19, 23/1, 23/5, 27/4, ул. 25-й Чапаевской дивизии, 12—18; ул. Гайдара, 23—41; Магазин «Таврия-В»; Детсад №171, Школы №№32, 46, 96.

С 09:00 до 20:00 — по адресам: Успенский пер., 3—11, 23.