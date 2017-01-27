Городской голова в связи с аварией на Днепродороге поручил ещё раз проверить одесские лифты

10:54 / 13.02.2017

ОДЕССА, 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи в аварией лифта, произошедшей 11 февраля в многоэтажке на Днепропетровской дороге, Одесский городской голова Геннадий Труханов поручил ещё раз проверить лифтовое хозяйство города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Соответствующее поручение мэр дал сегодня, 13 февраля, в ходе аппаратного совещания в горсовете.

Первый заместитель городского головы Анатолий Орловский на аппаратном совещании доложил, что «авария лифта произошла в доме на Днепропетровской дороге. В лифте находились женщина и малолетний ребёнок. Сработало аварийное торможение, поэтому, к счастью, обошлось без травм».

Вице-мэр также сообщил, что ситуацию дополнительно изучают специалисты, а лифты в этом доме включены в городскую программу замены и модернизации. Он также добавил, что «таких лифтов» в городе было более полутора тысяч, часть была модернизирована в 2016 году, в этом году ещё около 400 пройдут замену и модернизацию.

Городской голова, в свою очередь, поручил ещё раз проверить состояние всех городских лифтов — как в домах комсобственности, так и в высотках ОСМД.

Г. Труханов также отметил необходимость ограничить доступ сторонних лиц в лифтовые шахты и пресечь возможности хищения деталей лифтового хозяйства.