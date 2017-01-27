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В понедельник, 13 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
14:54 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 13 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1-й Восточный пер., 12—18, 13, 13А; ул. Горизонтальная, 10—22, 11—21; ул. Северная, 92—114, 39—49; Северный пер., 37—47; ул. Ученическая, 6.

С 09:00 до 20:00 — по адресам: ул. Базарная, 1—3, 6—14; ул. Белинского, 1, 6, 6Б.

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