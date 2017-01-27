В пятницу, 10 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:37 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 10 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 9 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. 2-я Ползунова, 16; ул. Коминтерна, 102д, 106, 88—98; Северный пер., 33, 33А, 33Б; ул. Ученическая, 1—49, 12—18; пос. Усатово: ул. Гагарина, Комарова, пер. Пролетарский, Кирова, Каменистая, Комсомольская.

С 9:30 до 16:00 — по адресам: пер. В. Инбер, 1—9, 8—10; Обсерваторный пер., 1, 6; ул. Черноморская 2—14.