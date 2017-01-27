В четверг, 9 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:41 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 9 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 8 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Приморская, 51—59; ул. Щорса, 125/1, 127/1, 130, 126, 128, 134; ул. Центральный Аэропорт, 1—13, 23; ул. Гастелло, 55—139; ул. Щорса 111—123, 117—124, 18—40, 35—95; ул. Радостная; ул. Каштановая, 17, 19; ул. Дубовая, 8—42; ул. Туристская, 20—52, 17—37; ул. Профсоюзная 10—38; ул. Гранатная, 28—54, 29—53; ул. Пшеничная; переулки Радиальный, Конструкторский, Трудовых Резервов, Москвина, 3-й Кипарисный, Джутовый, Машиностроительный, начальная школа №95, Военный лицей, Ясли-сад №204, Школа №31, В/ч №А-2171.