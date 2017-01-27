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Погода




1700 сотрудников коммунальных служб ведут работы по предотвращению гололедицы в Одессе
14:17 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В работах по ликвидации гололеда в Одессе сегодня принимают участие 1 тыс. 700 сотрудников коммунальных служб города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, сегодня, 8 февраля, коммунальные службы Одессы продолжают работы по борьбе с наледью на улицах города.

Прошедшей ночью на дорогах Одессы в работах по ликвидации наледи была задействована 61 единица спецтехники КП «Городские дороги» — самосвалы, пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные машины и т.д.

На данный момент на дорогах Одессы в работах по посыпке улиц песчано-солевой смесью задействованы 24 единицы спецтехники КП «Городские дороги». Кроме того, 7 бригад предприятия оказывают помощь сотрудникам КП «Горзелентрест» и КП «ЖКС» в борьбе с наледью в парках, скверах, на остановочных комплексах, а также на тротуарах города.

Всего в работах по ликвидации гололеда в Одессе принимают участие 1700 сотрудников коммунальных служб.

За последние двое суток использовано 1 тыс. 230 тонн песчано-солевой смеси.

В департаменте также напомнили, что в связи со сложными погодными условиями одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

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Артём Филипенко
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