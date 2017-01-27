В среду, 8 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:52 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 8 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Среднефонтанская, 29—51, 26—30 а; пер. Среднефонтанский, 16/18, 12; пер. Садовый, 7—5, 6—10; ул. Новикова 12 а, б; ул. Кап. Кузнецова, 108; кинотеатр «Звездный»; пос. Усатово: ул. Тепличная, ул. Совхозная, ул. Семиренко.