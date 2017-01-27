«1,3 тысячи сотрудников коммунальных служб ведут борьбу с гололедом на улицах Одессы», — мэрия

12:24 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По сообщению Департамента информации Одесского городского совета, в настоящее время для предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций ликвидацию ледяной корки на дорогах и тротуарах в городе ведут около 1 тыс. 300 сотрудников коммунальных служб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в департаменте информации.

Как отметили в департаменте, «сегодня, 7 февраля, в связи с понижением температуры воздуха на улицах Одессы после дождя образовалась гололедица. С целью предотвращения аварийных и травмоопасных ситуаций для ликвидации ледяной корки на дорогах и тротуарах на улицах города работают около 1 тыс. 300 сотрудников коммунальных служб». На каких именно улицах ведутся работы — не уточняется.

Также, по данным департамента, с 6 часов утра на дорогах Одессы работает 49 единиц спецтехники (пескоразбрасыватели и комбинированные дорожные машины) КП «Городские дороги». В первую очередь выполняется посыпка спусков, подъемов и магистральных улиц.

По состоянию на 9 часов утра КП «Городские дороги» израсходовало 150 тонн песчано-солевой смеси. Коммунальные службы ЖКС использовали 8,5 тонн песчано-солевой смеси для посыпки тротуаров и внутриквартальных проездов.

«Работы по предотвращению обледенения дорог продолжаются. Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского», — добавили в департаменте.