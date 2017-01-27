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Во вторник, 7 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:55 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 7 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 6 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Запорожская, 8—18, 9—19; ул. Б. Хмельницкого, 52—66, 23—35; ул. Прохоровская, 51—63, 40—46; ул. Аккордная, 2—10, 1—5; ул. Радужная, 1—23, 2—6; ул. Колонтаевская, 44—56, 59—71; пос. Усатово: ул. Гагарина, Комарова, пер. Пролетарский, Кирова, Каменистая, Комсомольская.

С 9:00 до 20:00 — пер. В. Инбер, 7—17, 12; Лидерсовский б-р, 15—21; ул. Базарная, 2, 2а, 4; ул. Успенская, 5; ул. Белинского, 2—4.

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