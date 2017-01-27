В понедельник, 6 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:38 / 04.02.2017

ОДЕССА, 04 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 6 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 4 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Северном и Ильичёвском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Петровского, 7—15; Тираспольское шоссе, 19—31; ул. Бессарабская 1—5 , 2—6; ул. Радужная, 5; ул. Литовская, 14—16, 1—13; ул. Онежская, 10—32; ул. Рекордная, 2—20, 3—11; ул. Ш. Руставели, 35—55; ул. М. Говорова, 11б, 15, 10—24; Фонтанская дор., 17, 19, 1—9е; ул. Пионерская, 1—5б, 11, 14; ул. Зоопарковая, 1—23, 2, 4, 6; ул. Сегедская, 16, 14; ул. Армейская, 2—6.