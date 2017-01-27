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В пятницу, 3 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:47 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 3 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 2 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Ильичёвском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Балковская, 12—16, 12В; Краснослободской сп., 1—5; ул. Библиотечная, 1—9; ул. Уманская, 1—27; ул. Болградская, 2—12; ул. Бессарабская, 8—12; 5-й Ульяновский пер.; ул. Китобойная, 52—80; ул. Обильная; ул. Ванцетти; пр-т Свободы, 37—57, ул. Макарова, 2—22, Аптека.

С 9:30 до 17:00 — пер. В. Инбер, 1—9, 8—10; Обсерваторный пер., 1, 6.

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