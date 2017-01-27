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В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:55 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 1 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Житомирская, 180—202; ул. Творческая, 1—27, 2—24; ул. Библиотечная, 11—23; пер. Чайковского, 2—12; ул. Пушкинская, 2; ул. Ланжероновская, 3—9а, 2—16; ул. Авдеева—Черноморского, 88—126.
С 10:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Комитетская, 8—14а, 3—5, 21; пер. Картамышевский, 2, 5—9; ул. Косвенная, 33—39, 55—57, 26—42; ул. Разумовская, 29—55а, 28—60; 2-й Разумовский пер., 2; ул. Колонтаевская, 34—42, 41—53; ул. Ленинградская, 45; ул. Картамышевская, 10.
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