ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:55 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 1 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Житомирская, 180—202; ул. Творческая, 1—27, 2—24; ул. Библиотечная, 11—23; пер. Чайковского, 2—12; ул. Пушкинская, 2; ул. Ланжероновская, 3—9а, 2—16; ул. Авдеева—Черноморского, 88—126.

С 10:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Комитетская, 8—14а, 3—5, 21; пер. Картамышевский, 2, 5—9; ул. Косвенная, 33—39, 55—57, 26—42; ул. Разумовская, 29—55а, 28—60; 2-й Разумовский пер., 2; ул. Колонтаевская, 34—42, 41—53; ул. Ленинградская, 45; ул. Картамышевская, 10.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:03 01.02.2017
Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки
16:58 01.02.2017
«Около 90% средств, выделенных на реконструкцию Потемкинской лестницы, уже освоены», — активист
16:48 01.02.2017
ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий
16:31 01.02.2017
«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист
16:14 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009