В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:55 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 1 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Южном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Житомирская, 180—202; ул. Творческая, 1—27, 2—24; ул. Библиотечная, 11—23; пер. Чайковского, 2—12; ул. Пушкинская, 2; ул. Ланжероновская, 3—9а, 2—16; ул. Авдеева—Черноморского, 88—126.

С 10:00 до 23:00 света не будет по адресам: ул. Комитетская, 8—14а, 3—5, 21; пер. Картамышевский, 2, 5—9; ул. Косвенная, 33—39, 55—57, 26—42; ул. Разумовская, 29—55а, 28—60; 2-й Разумовский пер., 2; ул. Колонтаевская, 34—42, 41—53; ул. Ленинградская, 45; ул. Картамышевская, 10.