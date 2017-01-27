ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«Около 90% средств, выделенных на реконструкцию Потемкинской лестницы, уже освоены», — активист
16:58 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Активист Олег Михайлик заявил, что около 90% средств, выделенных на реставрацию Потемкинской лестницы, уже закрыты актами выполненных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом О. Михайлик заявил сегодня, 1 февраля, в ходе пресс-конференции.

По его словам, большая часть того, что было выделено на реконструкцию одесской достопримечательности, уже потрачено — актами выполненных работ уже закрыто 90% выделенных средств.

При этом активист добавил, что на сегодняшний день лестница, по крайней мере визуально, находится в худшем состоянии, чем до начала работ.

Также О. Михайлик выразил надежду, что городские власти прислушаются к пожеланиям общественности и заменят часть секций забора на сеточные, чтобы можно было видеть, что происходит во время реконструкции.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:55 01.02.2017
В четверг, 2 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:03 01.02.2017
Лагерь «Виктория» готов принять детей из Авдеевки
16:48 01.02.2017
ОГА и облсовет подписали меморандум с ПРООН по устойчивому развитию сельских территорий
16:31 01.02.2017
«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист
16:14 01.02.2017
«У 50 женщин в 2016 году были обнаружены злокачественные опухоли молочных желез», — главврач 6-й поликлиники


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009