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«Около 90% средств, выделенных на реконструкцию Потемкинской лестницы, уже освоены», — активист
16:58 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Активист Олег Михайлик заявил, что около 90% средств, выделенных на реставрацию Потемкинской лестницы, уже закрыты актами выполненных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом О. Михайлик заявил сегодня, 1 февраля, в ходе пресс-конференции.
По его словам, большая часть того, что было выделено на реконструкцию одесской достопримечательности, уже потрачено — актами выполненных работ уже закрыто 90% выделенных средств.
При этом активист добавил, что на сегодняшний день лестница, по крайней мере визуально, находится в худшем состоянии, чем до начала работ.
Также О. Михайлик выразил надежду, что городские власти прислушаются к пожеланиям общественности и заменят часть секций забора на сеточные, чтобы можно было видеть, что происходит во время реконструкции.
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