«Около 90% средств, выделенных на реконструкцию Потемкинской лестницы, уже освоены», — активист

16:58 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Активист Олег Михайлик заявил, что около 90% средств, выделенных на реставрацию Потемкинской лестницы, уже закрыты актами выполненных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом О. Михайлик заявил сегодня, 1 февраля, в ходе пресс-конференции.

По его словам, большая часть того, что было выделено на реконструкцию одесской достопримечательности, уже потрачено — актами выполненных работ уже закрыто 90% выделенных средств.

При этом активист добавил, что на сегодняшний день лестница, по крайней мере визуально, находится в худшем состоянии, чем до начала работ.

Также О. Михайлик выразил надежду, что городские власти прислушаются к пожеланиям общественности и заменят часть секций забора на сеточные, чтобы можно было видеть, что происходит во время реконструкции.