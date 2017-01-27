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«Сейчас состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала ремонта», — активист
16:31 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Активист Юрий Никитин считает, что нынешнее состояние конструкций Потемкинской лестницы хуже, чем до начала реконструкционных работ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение Ю. Никитин высказал сегодня, 1 февраля, в ходе пресс-конференции.

По его словам, активисты понимают, что текущее состояние Потемкинской лестницы на сегодняшний день хуже, чем было до начала ремонтных работ. В первую очередь, это обусловлено физическими свойствами ракушняка, из которого построена лестница, а также выпавшим снегом, который длительное время не убирали.

Кроме того, активист подчеркнул халатное отношение к процессу ремонта, поскольку во время снегопада Потемкинская лестница не была накрыта.

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Артём Филипенко
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