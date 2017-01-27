В среду, 1 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:56 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 1 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Успенский пер., 3—11, 23.

С 9:00 до 20:00 будут обесточены дома по адресу: ул. Приморская, 3—15/17.

С 9:30 до 16:00 без света останутся пер. В. Инбер, 1—9, 8—10 и Обсерваторный пер., 1, 6.