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В среду, 1 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:56 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 1 февраля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: Успенский пер., 3—11, 23.
С 9:00 до 20:00 будут обесточены дома по адресу: ул. Приморская, 3—15/17.
С 9:30 до 16:00 без света останутся пер. В. Инбер, 1—9, 8—10 и Обсерваторный пер., 1, 6.
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