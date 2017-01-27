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Потемкинскую лестницу закроют для пешеходов до конца апреля
12:57 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — C целью завершения ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потёмкинской лестнице будет закрыто с 31 января до конца апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, «с 31 января в связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потемкинской лестнице будет закрыто. В течение дня рабочие перекроют проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской».

В департаменте напомнили, что ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

В связи с сильными морозами с 29 декабря работы на Потемкинской лестнице были приостановлены. С 25 января работы возобновлены с использованием так называемых «тепляков» — передвижных палаток, позволяющих производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации непосредственно самих работ и материалов.

Передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года. В этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потёмкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

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Артём Филипенко
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