В понедельник, 30 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:14 / 28.01.2017

ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 30 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 28 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Северном и Ильичёвском РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Коблевская, 3—9, 2—8; ул. Новосельского, 15—17, 24—32; ул. Старопортофранковская, 25; ул. Церковная, 29, 29б; ул. Андриевского, 16, 8, 12; ул. Кутузова. В пос. Черноморка и с. Мизикевича в это время будут обесточены потребители, находящиеся на улицах: Арцизская, Балтская, Гармана, Ивановская, Измаильская, Камышовая, Кодымская, Кр. Партизан, Килийская, Крутоярская, Лиманская, Л. Чайкиной, Любашевская, Люстдорфская дор., Макарова, 2—76, 9—27, Мастерская, Набережная, Надежды, Независимости, Новосельская, Огородная, Овидиопольская, Подвойского, Подъездная, Пионерский пер., Ремонтный пер., Родниковая, Санаторная, Славянская, Согласия, Северный пер., пр. Свободы 1—59, 2—26, 36Б, 40—44, Татарбунарская, Тихая, Уютная, Ч.Хуторская, Ширяевская, Ясногорская, а также с/о «Зелёная балка», с/о «Зелёная горка», с/о «Золотая Нива» и ряд предприятий.