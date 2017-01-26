В пятницу, 27 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:51 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 27 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 26 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Обсерваторный пер., 1—11, 8; ул. Черноморская, 1; Лидерсовский б-р, 1—9; Парк Шевченко; ул. Колонтаевская, 26—32, 21—39; ул. Ризовская, 23—33, 32—38.

С 9:00 до 20:00 — пер. В. Инбер, 7—17, 12; Лидерсовский б-р, 15—21; ул. Базарная, 2, 2а, 4; ул. Успенская, 5; ул. Белинского, 2—4.

С 9:00 до 16:00 — ул. Заболотного, 67, 67/1, 67/2, 77.