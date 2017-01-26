6,4 миллиона гривен будет выделено в 2017 году на достройку газопровода в Измаильском районе

16:49 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 6,4 миллиона гривен будет выделено из облбюджета в 2017 году на продолжение строительства газопровода высокого давления «Ларжанка — Новая Некрасовка – Озерное — Новоозерное» в Измаильском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

В пресс-службе напомнили, что работы на объекте начались в 2009 году, но затем в связи с отсутствием финансирования были приостановлены. Сейчас проведено 2,3 км магистрали по направлению к Ларжанке.

Строительство будет осуществляться поэтапно, за счет областного бюджета: в 2016 году было выделено 5 млн. гривен, в 2017 предусмотрено 6,4 млн. гривен.

Следующим шагом станет проведение магистрали до села Озерное. Проектом также предусмотрено подведение газопровода к селам и обустройство газораспределительного пункта.

Также рассматривается вопрос оптимизации проекта, в результате чего уменьшится его стоимость. Это даст возможность построить энергонезависимые газораспределительные пункты. Для завершения строительства необходимо около 13 млн. гривен.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский отметил, что газификация не только улучшит бытовые условия населения, но и станет толчком для развития социальной инфраструктуры и экономики района.