300 лифтов планируется заменить в одесских многоэтажках в 2017 году

15:49 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году в Одессе будет заменено 300 лифтов, и ещё 74 — отремонтировано, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 26 января, на брифинге.

По данным первого вице-мэра, согласно городской целевой программе замены, модернизации и диспетчеризации лифтов на 2016-2020 г.г., городские власти намерены модернизировать 74 лифта и полностью заменить 300.

Как отметил А. Орловский, полная замена лифтов экономически выгоднее их модернизации, поскольку новый лифт может прослужить 25 лет, а частично восстановленный — не более 15.

«Менять и ремонтировать будем лифты как в домах, принадлежащих местным советам, так и в находящихся на балансе ОСМД или ведомств. Но только после проведения экспертизы на непригодность к эксплуатации», — добавил первый вице-мэр.

По его словам, на эту целевую программу понадобится 300 млн. грн.

В 2016 году в городе было модернизировано 240 лифтов и полностью заменено только 8.