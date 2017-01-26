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300 лифтов планируется заменить в одесских многоэтажках в 2017 году
15:49 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году в Одессе будет заменено 300 лифтов, и ещё 74 — отремонтировано, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 26 января, на брифинге.
По данным первого вице-мэра, согласно городской целевой программе замены, модернизации и диспетчеризации лифтов на 2016-2020 г.г., городские власти намерены модернизировать 74 лифта и полностью заменить 300.
Как отметил А. Орловский, полная замена лифтов экономически выгоднее их модернизации, поскольку новый лифт может прослужить 25 лет, а частично восстановленный — не более 15.
«Менять и ремонтировать будем лифты как в домах, принадлежащих местным советам, так и в находящихся на балансе ОСМД или ведомств. Но только после проведения экспертизы на непригодность к эксплуатации», — добавил первый вице-мэр.
По его словам, на эту целевую программу понадобится 300 млн. грн.
В 2016 году в городе было модернизировано 240 лифтов и полностью заменено только 8.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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