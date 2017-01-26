ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




300 лифтов планируется заменить в одесских многоэтажках в 2017 году
15:49 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2017 году в Одессе будет заменено 300 лифтов, и ещё 74 — отремонтировано, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский сообщил сегодня, 26 января, на брифинге.

По данным первого вице-мэра, согласно городской целевой программе замены, модернизации и диспетчеризации лифтов на 2016-2020 г.г., городские власти намерены модернизировать 74 лифта и полностью заменить 300.

Как отметил А. Орловский, полная замена лифтов экономически выгоднее их модернизации, поскольку новый лифт может прослужить 25 лет, а частично восстановленный — не более 15.

«Менять и ремонтировать будем лифты как в домах, принадлежащих местным советам, так и в находящихся на балансе ОСМД или ведомств. Но только после проведения экспертизы на непригодность к эксплуатации», — добавил первый вице-мэр.

По его словам, на эту целевую программу понадобится 300 млн. грн.

В 2016 году в городе было модернизировано 240 лифтов и полностью заменено только 8.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:51 26.01.2017
В пятницу, 27 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 26.01.2017
«Капремонт дороги к «Морской симфонии» продолжается с учётом противооползневых мер», — Рябоконь
17:05 26.01.2017
Реконструкция Греческого парка откладывается до оформления всех разрешительных документов
16:49 26.01.2017
6,4 миллиона гривен будет выделено в 2017 году на достройку газопровода в Измаильском районе
16:16 26.01.2017
Два подпольных цеха по пошиву брендовой спортивной одежды выявлены в Авангарде


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.257