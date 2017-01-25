В четверг, 26 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:06 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 26 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 25 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Черноморская, 2—14; ул. Атамана Головатого, 42—60; пер. 2-й Заливной, 2; ул. Черноморского Казачества, 73—93; Роддом №4; пр-т Добровольского, 93, 87, 85, 89 (1, 2, 3); 25-31 Линии; ул. Воронежская; ул. Орловская; ул. Курская; ул. Тульская; ул. Гер. Сталинграда, 82/3; Бойлерная ЦТП №3.

С 10:00 до 23:00 — ул. Комитетская, 8—14а, 3—5, 21; пер. Картамышевский, 2, 5—9; ул. Косвенная, 33—39, 55—57, 26—42; ул. Разумовская, 29—55а, 28—60; 2-й Разумовский пер., 2; ул. Колонтаевская, 34—42, 41—53; ул. Ленинградская, 45; ул. Картамышевская, 10.