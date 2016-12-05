В среду, 25 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:43 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 25 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Пишоновская, 30—34, 39—45; пос. Шевченко: ул. Мелитопольская, Ломоносова, Конноармейская, Серогодского, пр-т Добровольского 3—35; ул. Курская, 1—15, 6—34; Кишиневская; 4-я Линия, 38; пос. Усатово: ул. Одесская, Молодежная, Солнечная, Шевченко, Тепличная, Совхозная, ООО «Зузифус», ОПМК №8, «Гавриловские курчата», Склады.

С 8:00 до 17:00 — ООО «Конвенсия», ООО «Квадро».