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В среду, 25 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:43 / 24.01.2017
ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 25 января, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 24 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Пишоновская, 30—34, 39—45; пос. Шевченко: ул. Мелитопольская, Ломоносова, Конноармейская, Серогодского, пр-т Добровольского 3—35; ул. Курская, 1—15, 6—34; Кишиневская; 4-я Линия, 38; пос. Усатово: ул. Одесская, Молодежная, Солнечная, Шевченко, Тепличная, Совхозная, ООО «Зузифус», ОПМК №8, «Гавриловские курчата», Склады.
С 8:00 до 17:00 — ООО «Конвенсия», ООО «Квадро».
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Сергей Гриневецкий
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