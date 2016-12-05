Во вторник, 24 января, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:39 / 23.01.2017

ОДЕССА, 23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 24 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 23 января, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: пер. Богданова, 2—8, 3—13; ул. Нежинская, 1—7; ул. Коблевская, 22; ул. Конная, 28—38; Кривая Балка: ул. Армейская и ул. Гер. Комсомольцев; Люстдорфская дор., 89—119; 1-й — 5-й Ульяновский пер.; 2-й Обильный пер.; ул. Планетная, 33—101, 28—100; ул. Обильная, 77—111А, 58—64; ул. Китобойной флотилии, 51—95, 54—110; ул. Ванцетти; Ветклиника «Айболит».